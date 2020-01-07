После трех этапов «Дакара-2020» экипаж МАЗ лидирует в общем зачете

Экипаж Сергея Вязовича белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» финишировал вторым на третьем этапе ралли «Дакар-2020», проходящего по территории Саудовской Аравии.

Третий этап проходил в окрестностях города Неом. Спецучасток растянулся на 427 километров, а основную сложность создавали участки с камнями и песками. По пути гонщикам встречались каньоны и горы.

Капотный МАЗ Сергея Вязовича финишировал вторым, потратив на спецучастке 4 часа и 4 минуты. Быстрее белорусов почти на 5 минут был россиянин Андрей Каргинов на КамАЗе. На третьем месте его партнер по команде Антон Шибалов с 11-минутным отставанием.

В генеральной классификации белорусы удерживают первое место с гандикапом в 2 минуты.

«Спецучасток был разделен на три части: первые две были несложными, а концовка была убойной и очень медленной. На самом деле очень рады, что проехали без остановок, — признался Сергей Вязович. — Мы не торопились, так как у нас был гандикап. На трассе нас догнал Андрей Каргинов и воспользовался возможностью «подрезать»: просигналил — мы пропустили. Следующий участок стартовали в 10 секундах за ним, ехали, насколько позволяла пыль. Такой темп нас устраивал — генеральную классификацию мы сохранили без лишнего риска».

МАЗ Александра Василевского пришёл шестым, проиграв победителю заезда 25 минут. В «абсолюте» экипаж замыкает десятку и отстает на 1 час 28 минут.

Алексей Вишневский завершил заезд на 19-й позиции, потратив на 57 минут больше победителя. В турнирной таблице его экипаж занимает 14-е место.

В четвертый день экипажи доберутся до древнего города Аль-Ула. Протяженность спецучастка для грузовиков составит 453 километра. Маршрут включает как песчаные участки, так и гравийные дороги.