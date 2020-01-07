Команда Лукашенко вновь обыграла команду России в финале Рождественского турнира

ународного турнира любителей хоккея.

7 января в финальном матче, который состоялся нам «Чижовка-Арене», команда Беларуси обыграла команду России — 4:1 (1:0,1:1, 2:0).

У победителей отличились Баранов, Грабовский, Кулаков и Глебов. Александр Лукашенко и его младший сын Николай в результативных атаках баллов не набрали.

Команда Беларуси выиграла Рождественский турнир уже в 13-й раз. Трижды сильнейшей становилась команда России.

Третье место в этом году завоевала команда ОАЭ, которая в малом финале обыграла Финляндию — 3:2.