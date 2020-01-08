Вудкрофт обвинил игроков «Динамо» в равнодушии

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 «Я действительно очень хочу и люблю побеждать, но прямо сейчас, наверное, все-таки есть некая проблемка в раздевалке, когда видно, что игроки относятся равнодушно к поражениям». Так прокомментировал главный тренер хоккейного клуба «Динамо» (Минск) Крэйг Вудкрофт домашнее поражение от китайского «Куньлуня» со счетом 1:5.

Фото ХК «Динамо-Минск»

«Такого быть не должно. Я знаю, что такое победа, как она добывается и пахнет, и я хочу вернуть эту победную культуру в раздевалку «Динамо». Это сложный процесс. Поверьте, он медленно, но идет. Мы над этим работаем, и я уверен, что в итоге у нас все получится», — заявил канадец.

Вудкрофт назвал себя «человеком, который совершает ошибки». «Но у меня есть видение того, как команда должна готовиться к матчу и что исполнять на льду, и я свято верю в это. Не могу сказать, что безошибочно действую, что я идеальный человек. Но я каждый день прихожу на работу и стараюсь развиваться и развивать игроков, чтобы побеждать», — сказал тренер.

Он не ответил на вопрос, относится ли также к тренерскому штабу требование генерального директора Дмитрия Баскова к молодым игрокам бороться за место в составе в следующем сезоне, и посоветовал обратиться к самому Баскову.

Последнюю победу на своей площадке «Динамо» одержало 13 ноября в матче против «Витязя» (4:3). Эта команда вновь будет соперником белорусского клуба в ближайшем поединке 10 января на «Минск-Арене». Вопрос, не хочет ли «Динамо» выиграть и сейчас, Вудкрофт назвал глупым. «Мы всегда настроены только на победу, но это не значит, что «Витязь» приедет и сделает все, чтобы мы смогли победить. Нам надо играть просто и быстро, в некоторых моментах жестко, чтобы появился шанс на успех», — заявил он.

Вудкрофт не согласился с мнением телекомментаторов, что «Динамо» совершает детские ошибки: «Мы весь сезон стараемся играть более дисциплинированно, более внимательно, есть определенный прогресс, но, к сожалению, он пока не такой большой, как мы бы хотели. Если комментаторы называют эти ошибки детскими, это их выбор, но это были моменты с неправильными решениями».

На равнодушие игроков к поражениям Вудкрофт сетовал и ранее. «Мы боремся с проявлениями ментальности игроков и культуры, которая сложилась в нашем клубе. Не хочу никого обвинять или относиться к кому-то без уважения, но видно, что последние несколько лет команда абсолютно нормально относилась к поражениям и с равнодушием, можно даже сказать, откликалась на такие поражения», — заявил канадец в октябре.

«Куньлунь», с которым работает бывший главный тренер белорусской сборной (2006-2008) Курт Фрэйзер, в последних восьми матчах потерпел шесть поражений, а две победы добыты в играх с минским «Динамо» (дома 2:1). Свою работу в Минске американец назвал пройденным этапом, однако, работая в КХЛ, он начал вновь интересоваться делами в белорусском хоккее.

«Давненько это уже было, 12 лет назад. Но я сохранил прекрасные воспоминания о своей работе здесь... Тогда мне все здесь нравилось. Насчет нынешнего белорусского хоккея я не могу ничего сказать, но в мое время он был вполне хорош. Если у него и есть какие-то трудности, то со временем он их преодолеет, и все будет хорошо. В целом было бы справедливо сказать, что все это уже осталось в прошлом, но с тех пор, как я вновь попал в КХЛ, стал понемножечку интересоваться, встречаясь с людьми, которых знаю с тех пор, стал спрашивать, что к чему, как дела. И вот так потихонечку эта ситуация меня вовлекает», — отметил Фрэйзер.

После 45 игр «Динамо» с 30 очками занимает последнее 12-е место в Западной конференции КХЛ (7 побед в основное время, 2 — в овертайме, 1 — по буллитам, 25 поражений в основное время, 5 — в овертайме и 5 — по буллитам, разница шайб 97-159). Отставание от зоны плей-офф оставляет 18 очков. В регулярном чемпионате команде осталось провести 17 игр.
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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ Персона: Крэйг Вудкрофт курт Фрэйзер

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