Замглавы МИД Польши: мы готовы приблизить Беларусь к Западу, но легитимизировать режим Лукашенко нельзя

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Польша готова приблизить Беларусь к Западу, но это не может происходить в полной степени, потому что нельзя легитимизировать режим Александра Лукашенко.

Как заявил в интервью Польскому радио заместитель министра иностранных дел страны Павел Яблоньски, Лукашенко ведет политическую игру, главная цель которой — удержание власти.

«Сигналы, посылаемые Беларусью на Запад, довольно слабые», — заявил дипломат.

По его мнению, с одной стороны, Лукашенко демонстрирует, что не готов отдавать страну на откуп «диктату Москвы», а с другой, «ни в какой степени не создается впечатление, что он готов проводить изменения, которые позволили бы Беларуси приблизиться в Западной Европе».
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Тэги: Беларусь-ЕС Беларусь-Польша Персона: Павел Яблоньски

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