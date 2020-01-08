Замглавы МИД Польши: мы готовы приблизить Беларусь к Западу, но легитимизировать режим Лукашенко нельзя
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Польша готова приблизить Беларусь к Западу, но это не может происходить в полной степени, потому что нельзя легитимизировать режим Александра Лукашенко.
Как заявил в
«Сигналы, посылаемые Беларусью на Запад, довольно слабые», — заявил дипломат.
По его мнению, с одной стороны, Лукашенко демонстрирует, что не готов отдавать страну на откуп «диктату Москвы», а с другой, «ни в какой степени не создается впечатление, что он готов проводить изменения, которые позволили бы Беларуси приблизиться в Западной Европе».