Фотофакт. На трассе М-10 перевернулся микроавтобус

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадал человек, произошло шестого января на 87-м километре трассы М-10.

Как сообщили в Госавтоинспекции, грузопассажирский «Мерседес Спринтер» с прицепом ехал из Хойников в Гомель.

По предварительным данным, к аварии привел «неизвестный автомобиль темного цвета». Водитель этой машины, просигналил фарами, чтобы «Мерседес» уступил левую полосу. Когда же этого не произошло, совершил обгон справа и умышленно затормозил перед микроавтобуса.

«Водитель «Мерседеса» был вынужден также нажать на педаль тормоза. Автомобиль ушёл в неуправляемый занос. Буксируемый им прицеп оторвался и вылетел в кювет, а машина перевернулась на правый бок», — отметили в ГАИ.

Один из трех пассажиров получил перелом трех ребер — в настоящее время он находится в больнице.