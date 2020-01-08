В конгрессе США потребовали от Белого дома прекратить провоцировать Иран

Глава нижней палаты американского конгресса Нэнси Пелоси потребовала от Белого дома прекратить провокации в отношении Ирана.

Фото из микроблога Нэнси Пелоси

Спикер в своем микроблоге подчеркнула, что Администрация президента должна сделать все для обеспечения безопасности американских военных.

Сегодня сразу несколько военных объектов США в Ираке подверглись бомбардировке со стороны Ирана.

После обещания отомстить от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, высказался и командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами, отметивший, что «за мученическую смерть генерала Касема Сулеймани последует стратегическая месть», которая, убежден он, «положит конец американскому присутствию в регионе».