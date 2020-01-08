В Гомеле в Рождество пьяный водитель устроил смертельное ДТП

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось седьмого января на улице Ильича в Гомеле.

По информации региональной Госавтоинспекции, 26-летний парень на «Опеле» около восьми часов утра на перекрестке улиц Ильича и Ленинградской сбил 54-летнюю женщину. По предварительной информации «она пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешенный зеленый сигнал светофора». Женщина погибла на месте.

Медицинское освидетельствование показало у водителя наличие 1,6 промилле алкоголя в крови.

Напомним, именно седьмого января завершалась республиканская акция ГАИ «Трезвость — норма на дорогах!». 
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Тэги: ДТП пьянство за рулем Город: Гомель

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