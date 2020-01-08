В сети появилось видео авиакатастрофы под Тегераном

В сети появилось видео падения лайнера «Международных авиалиний Украины», которое произошло сегодня недалеко от столицы Ирана — Тегерана.

#Breaking First footage of the Ukrainian airplane while on fire falling near #Tehran pic.twitter.com/kGxnBb7f1q — Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) 8 января 2020 г.

«Боинг 737», совершавший рейс PS752 Тегеран — Киев, упал вскоре после взлета. По информации представителя Министерства авиации Ирана Джаафара Заде, что на борту лайнера находились 167 человек (ранее сообщалось о 180).

В организации «Красный полумесяц» Ирана заметили, что «вероятность того, что пассажиры останутся живы, нет».