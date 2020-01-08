В сети появилось видео авиакатастрофы под Тегераном

/ Мир
Просмотров: 1283

В сети появилось видео падения лайнера «Международных авиалиний Украины», которое произошло сегодня недалеко от столицы Ирана — Тегерана.

«Боинг 737», совершавший рейс PS752 Тегеран — Киев, упал вскоре после взлета. По информации представителя Министерства авиации Ирана Джаафара Заде, что на борту лайнера находились 167 человек (ранее сообщалось о 180).

В организации «Красный полумесяц» Ирана заметили, что «вероятность того, что пассажиры останутся живы, нет».
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: авиакатастрофа Иран МАУ Город: Тегеран

Другие материалы на эту тему:

Самолет горел, как пластиковый стакан. Жуткие воспоминания спасшегося пассажира

Самолет горел, как пластиковый стакан. Жуткие воспоминания спасшегося пассажира

Трагедия в Шереметьево: число жертв авиакатастрофы выросло до 41

Трагедия в Шереметьево: число жертв авиакатастрофы выросло до 41

Под Солигорском самолет упал в воду — пилот в больнице

Под Солигорском самолет упал в воду — пилот в больнице

Выборы президента Ирана. Репортаж с белорусского участка

Выборы президента Ирана. Репортаж с белорусского участка