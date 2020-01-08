Названа предварительная версия крушения украинского «Боинга» в Иране

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По предварительным данным иранских воздушных властей, к авиакатастрофе «Боинга 737» «Международных авиалиний Украины» привело возгорание одного из двигателей лайнера.


В сети появилось видео авиакатастрофы под Тегераном

Ранее в сети появилась информация, что самолет мог быть сбитым, так как в последнее время после убийства генерала Касема Сулеймани (был командиром иранского спецназа) в регионе началась эскалация (сегодня стало известно, что иранские войска обстреляли ряд американских военных объектов на территории Ирака).

В экстренных службах Ирана также сообщили, что большинство пассажиров, находившихся на борту разбившегося «Боинга», были гражданами Ирана. 

Президент Украины Владимир Зеленский уже выразил соболезнования семьям погибших пассажиров и членов экипажа (по данным премьер-министра Украины Алексея Гончарука, на борту было 167 пассажиров и девять членов экипажа).
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Тэги: Иран МАУ авиакатастрофа Украина Персона: Владимир Зеленский Алексей Гончарук Город: Тегеран

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