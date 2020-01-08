Названа предварительная версия крушения украинского «Боинга» в Иране

По предварительным данным иранских воздушных властей, к авиакатастрофе «Боинга 737» «Международных авиалиний Украины» привело возгорание одного из двигателей лайнера.

Ранее в сети появилась информация, что самолет мог быть сбитым, так как в последнее время после убийства генерала Касема Сулеймани (был командиром иранского спецназа) в регионе началась эскалация (сегодня стало известно, что иранские войска обстреляли ряд американских военных объектов на территории Ирака).

В экстренных службах Ирана также сообщили, что большинство пассажиров, находившихся на борту разбившегося «Боинга», были гражданами Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский уже выразил соболезнования семьям погибших пассажиров и членов экипажа (по данным премьер-министра Украины Алексея Гончарука, на борту было 167 пассажиров и девять членов экипажа).