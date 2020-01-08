Стало известно, кто находился на борту украинского «Боинга», потерпевшего крушение под Тегераном

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На борту разбившегося под Тегераном «Боинга 737» украинской авиакомпании МАУ находилось 178 человек. Такие данные приводит сервис Aviation Newsroom, отслеживающий данные о полетах воздушных судов в мире.

Как пишет УНН, в состав экипажа самолета входили 13 украинцев.

Кроме них на борту лайнера находились 165 пассажиров:

  • граждане Канады — 73 человека;
  • граждане Ирана — 71;
  • граждане Швеции — 8;
  • граждане Афганистана — 6;
  • граждане Германии — 4;
  • британские граждане — 3.

Сообщение о потерпевшем крушении пассажирском самолете появилось сегодня утром.

Позже в сети было опубликовано видео падения «Боинга».

Иранские власти уже сообщили, что версия теракта не рассматривается. По данным воздушных властей этого государства, скорее всего, к катастрофе привело возгорание в одном из двигателей самолета.
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Тэги: авиакатастрофа Иран Украина Город: Тегеран

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