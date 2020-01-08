Стало известно, кто находился на борту украинского «Боинга», потерпевшего крушение под Тегераном
На борту разбившегося под Тегераном «Боинга 737» украинской авиакомпании МАУ находилось 178 человек. Такие данные приводит сервис Aviation Newsroom, отслеживающий данные о полетах воздушных судов в мире.
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Кроме них на борту лайнера находились 165 пассажиров:
- граждане Канады — 73 человека;
- граждане Ирана — 71;
- граждане Швеции — 8;
- граждане Афганистана — 6;
- граждане Германии — 4;
- британские граждане — 3.
Сообщение о потерпевшем крушении пассажирском самолете появилось сегодня утром.
Позже в сети было опубликовано видео падения «Боинга».
Иранские власти уже сообщили, что версия теракта не рассматривается. По данным воздушных властей этого государства, скорее всего, к катастрофе привело возгорание в одном из двигателей самолета.