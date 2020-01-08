МИД: граждан Беларуси на борту разбившегося в Иране украинского «Боинга» не было
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На борту самолета Boeing 737 Международных авиалиний Украины, разбившегося утром 8 января вскоре после вылета из международного аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни, белорусских граждан не было, сообщает сайт посольства Беларуси в Иране.
Ранее
Сообщение о потерпевшем крушении пассажирском самолете появилось сегодня утром.
Позже в сети было опубликовано видео падения «Боинга».
Иранские власти уже сообщили, что версия теракта не рассматривается. По данным воздушных властей этого государства, скорее всего, к катастрофе привело возгорание в одном из двигателей самолета.