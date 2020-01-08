Трое из девяти белорусов, пострадавших в автобусной аварии под Псковом, остаются в больнице

В Псковской областной клинической больнице остаются трое из девяти госпитализированных после автобусной аварии 30 декабря белорусов, сообщила журналистам пресс-секретарь Министерства здравоохранения Беларуси Юлия Бородун.

«Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести», — сказала она.

Двое пострадавших, взрослый и ребенок, были выписаны из больницы 30 и 31 декабря соответственно. Таким образом, на сегодня в стационаре остаются пять взрослых и ребенок.

ДТП произошло 30 декабря в 2.50 возле деревни Подборовье-1 Псковского района. Пассажирский автобус с 50 пассажирами, следовавший по маршруту Минск — Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.

Пострадали 24 человека, 13 из которых были отправлены в Псковскую областную больницу. Шесть человек получили помощь амбулаторно, девять, в том числе двое детей, госпитализированы. Один человек находится в реанимации в тяжелом состоянии.