VOKA покажет в прямом эфире еще два спектакля Купаловского театра — «Людзі на балоце» і «Вечар»

В 2020 году видеосервис VOKA продолжит серию трансляций знаковых спектаклей Купаловского театра. В январе в прямом эфире можно будет увидеть сразу две постановки — «Людзі на балоце» и «Вечар».

Онлайн-показы проводятся в рамках специального проекта к 100-летию старейшего драматического театра страны, юбилейный сезон которого проходит при поддержке компании А1.

В прямой эфир на VOKA спектакль «Людзі на балоце» выйдет 9 января, а знаменитый «Вечар» — 18 января.

«Людзі на балоце» — спектакль, без которого репертуар национального театра представить уже невозможно. Историю Ивана Мележа про раздел земли в полесской деревне Курени и любовный треугольник Ганна — Василь — Евхим еще с уроков литературы знает едва не каждый школьник в стране.

Премьера по знаменитому произведению белорусского классика состоялась в 2012 году, но и сейчас собирает полные залы. Режиссер спектакля — Александр Гарцуев.

«Вечар» — один из старейших спектаклей на купаловской сцене, который не сходит с подмостков уже почти 14 лет. Его поставил по пьесе Алексея Дударева еще Валерий Раевский — легендарный режиссер и художественный руководитель, с именем которого связана целая эпоха в истории театра.

Актерский состав здесь тоже звездный: народный артист СССР и Беларуси Геннадий Овсянников, народная артистка Беларуси Зинаида Зубкова и заслуженная артистка Республики Беларусь Тамара Миронова. Сценография — народного художника Беларуси и главного художника театра Бориса Герлована.

«Вечар» — это трогательный философский реквием-раздумье о том, как до последней минуты своей жизни ощущать радость и оставаться человеком.

Многокамерная художественная съемка в высоком качестве позволит каждому зрителю максимально погрузиться в атмосферу театрального зала и увидеть все, что происходит на сцене, с разных ракурсов.