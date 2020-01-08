Путин выразил соболезнования Зеленскому и Рухани, проигнорировав Трюдо и Меркель

В Кремле отреагировали на авиакатастрофу под Тегераном. Президент страны Владимир Путин выразил соболезнования главам Украины и Ирана.

Как отмечает пресс-служба Кремля, российский лидер направил телеграммы президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Ирана Хасану Рухани.

Напомним, что сегодня недалеко от столицы Ирана разбился «Боинг 737» «Сждународных авиалиний Украины», на борту которого находилось 178 человек (165 пассажиров и 13 членов экипажа).

Больше всего погибло граждан Канады (73) и Ирана (71). Также погибли граждане Афганистана, Великобритании, Германии и Швеции.

Сообщение о потерпевшем крушении пассажирском самолете появилось сегодня утром.

Позже в сети было опубликовано видео падения «Боинга».

Иранские власти уже сообщили, что версия теракта не рассматривается. По данным воздушных властей этого государства, скорее всего, к катастрофе привело возгорание в одном из двигателей самолета.