Путин выразил соболезнования Зеленскому и Рухани, проигнорировав Трюдо и Меркель

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В Кремле отреагировали на авиакатастрофу под Тегераном. Президент страны Владимир Путин выразил соболезнования главам Украины и Ирана.

Как отмечает пресс-служба Кремля, российский лидер направил телеграммы президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Ирана Хасану Рухани.


МИД: граждан Беларуси на борту разбившегося в Иране украинского «Боинга» не было

Напомним, что сегодня недалеко от столицы Ирана разбился «Боинг 737» «Сждународных авиалиний Украины», на борту которого находилось 178 человек (165 пассажиров и 13 членов экипажа).

Больше всего погибло граждан Канады (73) и Ирана (71). Также погибли граждане Афганистана, Великобритании, Германии и Швеции.

Сообщение о потерпевшем крушении пассажирском самолете появилось сегодня утром.

Позже в сети было опубликовано видео падения «Боинга».

Иранские власти уже сообщили, что версия теракта не рассматривается. По данным воздушных властей этого государства, скорее всего, к катастрофе привело возгорание в одном из двигателей самолета.
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Тэги: Иран Украина авиакатастрофа Персона: Владимир Путин Город: Тегеран

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