«Белнефтехим» рассказал о ситуации с поставками российской нефти на белорусские НПЗ

Мозырский нефтеперерабатывающий завод продолжает работать на запасном сырье, российская нефть туда не поступала.

«У них есть запасы, продолжают работу на минимальной загрузке», — сообщили БелаПАН в концерне «Белнефтехим».

1 января Россия остановила поставки нефти в Беларусь в связи с истечением срока годовых контрактов. Новые контракты пока не подписаны. После прекращения поставок нефти Беларусь, в свою очередь, приостановила экспорт нефтепродуктов, чтобы не допустит дефицита топлива на внутреннем рынке.

4 января ОАО «Гомельтранснефть Дружба» сообщило о возобновлении поставок российской нефти в Беларусь. «В 17:02 возобновлены поставки углеводородного сырья на ОАО «Нафтан». График поставок нефти носит долгосрочный характер. В ближайшее время планируется возобновление поставок нефти в ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», — сообщалось на сайте компании.

В тот же день зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сказал, что на первом этапе планируется поставить 130 тысяч тонн и в январе — выйти на 600 тысяч тонн. По его словам, эти объемы с учетом уже накопленных ресурсов позволят бесперебойно функционировать обоим белорусским нефтеперерабатывающим заводам, исполнять обязательства по внутреннему рынку и ограниченно выполнять обязательства по экспорту.

В «Белнефтехиме» также заявляли, что российская нефть закупается без премии для поставщика. По данным СМИ, премия составляет порядка 10 долларов за тонну.

Белорусская сторона не назвала поставщика нефти. Российские СМИ со ссылкой на свои источники пишут о том, что поставки в Беларусь возобновили компании российского бизнесмена Михаила Гуцериева, который входит в близкое окружение Александра Лукашенко.

Снять все ограничения на экспорт нефтепродуктов «Белнефтехим» рассчитывает в конце января.