Уже сегодня Беларусь и ЕС могут подписать визовое соглашение

Беларусь и Евросоюз 8 января планируют подписать соглашения по упрощению визового режима и реадмиссии.

Как указано в расписании телевизионного информационного сервиса ЕС (Europe by Satellite), на 8 января запланирована трансляция церемонии подписания документа.

В расписании указано только подписание соглашения по реадимиссии, но в представительстве ЕС в Беларуси БелаПАН уточнили, что будут подписаны оба соглашения.

В церемонии подписания примут участие Давор Божинович — заместитель премьер-министра Хорватии, которая с 1 января председательствует в ЕС, еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.