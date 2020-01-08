Уже сегодня Беларусь и ЕС могут подписать визовое соглашение

/ Беларусь-ЕС
Просмотров: 333

Беларусь и Евросоюз 8 января планируют подписать соглашения по упрощению визового режима и реадмиссии.

Как указано в расписании телевизионного информационного сервиса ЕС (Europe by Satellite), на 8 января запланирована трансляция церемонии подписания документа.

В расписании указано только подписание соглашения по реадимиссии, но в представительстве ЕС в Беларуси БелаПАН уточнили, что будут подписаны оба соглашения.

В церемонии подписания примут участие Давор Божинович — заместитель премьер-министра Хорватии, которая с 1 января председательствует в ЕС, еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-ЕС визовое соглашение Персона: Владимир Макей Давор Божинович Ильва Йоханссон

Другие материалы на эту тему:

Беларусь и Евросоюз подошли к пределу сближения

Беларусь и Евросоюз подошли к пределу сближения

Сказки Венского леса. Лукашенко в Австрии только приоткрыл форточку в Европу

Сказки Венского леса. Лукашенко в Австрии только приоткрыл форточку в Европу

СМИ: от ситуации с БелАЭС зависит будущее отношений Минска и Брюсселя

СМИ: от ситуации с БелАЭС зависит будущее отношений Минска и Брюсселя

ЕС обеспокоен содержанием отчета спецдокладчика ООН по Беларуси

ЕС обеспокоен содержанием отчета спецдокладчика ООН по Беларуси