Уже сегодня Беларусь и ЕС могут подписать визовое соглашение
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Беларусь и Евросоюз 8 января планируют подписать соглашения по упрощению визового режима и реадмиссии.
Как указано в расписании телевизионного информационного сервиса ЕС (Europe by Satellite), на 8 января запланирована трансляция церемонии подписания документа.
В расписании указано только подписание соглашения по реадимиссии, но в представительстве ЕС в Беларуси
В церемонии подписания примут участие Давор Божинович — заместитель премьер-министра Хорватии, которая с 1 января председательствует в ЕС, еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.