Чтобы скрыть следы преступления, парни пытались сжечь дом

В Городокском районе следователи завершают расследование дела о поджоге дома и краже.

Как сообщили в СК, задержанные признались, что влезли в чужой дом в агрогородке Лесогорская. Они украли «имущество и деньги на общую сумму более 400 рублей».

Чтобы скрыть преступление, они подожгли дом.

Уголовное производство было открыто по двум статьям:

ч. 2 ст. 218 УК (Умышленное уничтожение либо повреждение имущества);

ч. 2 ст. 205 УК (Кража, совершенная с проникновением в жилище).

Фигурантами, как сообщается, проходят 18- и 19-летний жители Городокского района.