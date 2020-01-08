Чтобы скрыть следы преступления, парни пытались сжечь дом
Просмотров: 255
В Городокском районе следователи завершают расследование дела о поджоге дома и краже.
Как сообщили в СК, задержанные признались, что влезли в чужой дом в агрогородке Лесогорская. Они украли «имущество и деньги на общую сумму более 400 рублей».
Чтобы скрыть преступление, они подожгли дом.
Уголовное производство было открыто по двум статьям:
- ч. 2 ст. 218 УК (Умышленное уничтожение либо повреждение имущества);
- ч. 2 ст. 205 УК (Кража, совершенная с проникновением в жилище).
Фигурантами, как сообщается, проходят 18- и 19-летний жители Городокского района.