Чтобы скрыть следы преступления, парни пытались сжечь дом

/ Происшествия
Просмотров: 255

В Городокском районе следователи завершают расследование дела о поджоге дома и краже.

Как сообщили в СК, задержанные признались, что влезли в чужой дом в агрогородке Лесогорская. Они украли «имущество и деньги на общую сумму более 400 рублей».

Чтобы скрыть преступление, они подожгли дом.

Уголовное производство было открыто по двум статьям:

  • ч. 2 ст. 218 УК (Умышленное уничтожение либо повреждение имущества);
  • ч. 2 ст. 205 УК (Кража, совершенная с проникновением в жилище).

Фигурантами, как сообщается, проходят 18- и 19-летний жители Городокского района.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: кража поджог Город: Городок

Другие материалы на эту тему:

На свободу! Дело о краже трусов пересмотрели

На свободу! Дело о краже трусов пересмотрели

Дело о краже трусов. Посадили того, у кого украли

Дело о краже трусов. Посадили того, у кого украли

Избиение, смерть и поджог. В агрогородке Юровичи становится жарко

Избиение, смерть и поджог. В агрогородке Юровичи становится жарко

Чтобы насолить теще, сельчанин поджег библиотеку

Чтобы насолить теще, сельчанин поджег библиотеку