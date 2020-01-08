Минский суд оштрафовал восьмерых противников интеграции с Россией

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Восемь участников декабрьских акций протеста против интеграции с Россией наказаны крупными штрафами по итогам судебных разбирательств, прошедших 8 января в суде Московского района Минска.


Сотни белорусов вышли на Октябрьскую площадь протестовать против «углубленной интеграции»

По информации правозащитного сайта spring96.org, Виктор Савич оштрафован на 675 рублей за участие в акциях 7, 20 и 21 декабря, Сергей Антончик — на 810 руб. за участие в акции 20 декабря, Николай Трофимчук — на 540 руб. за акцию 21 декабря, Леонид Аколович — на 810 руб. за участие в акции 21 декабря. Их признали виновными в нарушении порядка организации и проведения массового мероприятия.

Как сообщалось, сегодня же в суде Московского района столицы за участие в акциях против интеграции с РФ оштрафован на 810 рублей экс-кандидат в депутаты Палаты представителей члена «Молодежного блока» Михаил Воронцов, сопредседатель движения солидарности «Разам» Елена Толстая — на 1350 рублей, активисты анархистского движения супругов Вячеслав и Марина Косинеровы — на 810 рублей каждый.

Сюжет: Углубленная интеграция
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Тэги: власть-оппозиция акции протеста Персона: Виктор Савич Сергей Антончик Николай Трофимчук Леонид Аколович Город: Минск

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