Российский журналист продал часы, подаренные ему Александром Лукашенко

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Сергей Пархоменко направит полученные на аукционе 1500 евро в поддержку сообщества «Диссернет» — объединение, которое разоблачает мошенников и фальсификаторов.

Источник: facebook.com/serguei.parkhomenko

Экс-главред журнала «Итоги» сообщил на своей странице в Facebook, что часы с гравировкой от главы Беларуси достались Евгению Стаханову — руководителю ООО «Рамтепло», чья компания специализируется на услугах, связанных с системами отопления, тепло-, водо- и электроснабжения.

Александр Лукашенко подарил часы Сергею Пархоменко в 1997 году.
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Тэги: Диссернет подарок Лукашенко Персона: Сергей Б. Пархоменко Евгений Стаханов Александр Лукашенко

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