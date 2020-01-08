При полетах в Дубай самолеты «Белавиа» будут облетать Ирак и Иран

Со следующего рейса в Дубай, который запланирован на 10 января, самолеты «Белавиа» не будут пролетать над этими странами ради безопасности пассажиров.

Над Ираком и Ираном пролегает лишь один маршрут чартерного рейса Минск — Дубай, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

На какой срок приостанавливаются полеты над этими государствами, авиаперевозчик пока не определил.

Несколько зарубежных авиакомпаний прекратили полеты над Ираном в связи с крушением самолета Boeing Международных авиалиний Украины над Тегераном 8 января. По информации Министерства иностранных дел Украины, из 176 пассажиров и членов экипажа потерпевшего крушение самолета никто не выжил. Среди погибших 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 11 — Украины, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, 3 — Германии, 3 — Британии.