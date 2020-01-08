Водителя лесовоза приговорили к семи годам колонии за смертельное ДТП в Ружанах

К семи годам колонии-поселения приговорен водитель лесовоза за ДТП в Ружанах, в результате которого погибли шестимесячная девочка и ее бабушка.

Решение вынес 8 января суд Пружанского района Брестской области.

Как сообщил БелаПАН заместитель прокурора Пружанского района Андрей Хвалько, поддерживавший государственное обвинение по делу, 17 февраля 2019 года водитель МАЗа в одном из лесничеств Пружанского района ненадежно загрузил бревна в прицеп и направился к месту разгрузки в Ивацевичах.

Проезжая по улице Коссовской в Ружанах, на закруглении дороги водитель не снизил скорость. Прицеп опрокинулся, бревна разбросало по обочине, где проходили две женщины с коляской.

В результате ДТП 44-летняя жительница Ружан и ее шестимесячная внучка погибли, 25-летняя мать ребенка получила тяжкие телесные повреждения и была госпитализирована.

Суд признал водителя виновным по ч. 3 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение менее тяжкого и тяжкого телесного повреждения) и приговорил к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он лишен на пять лет права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Мужчина признал свою вину частично. Ранее он привлекался к административной ответственности, в том числе за нарушение правил дорожного движения.

Вопрос о взыскании компенсации морального вреда в пользу потерпевших будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.