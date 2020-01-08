Борисовского милиционера уволили за подделку административных протоколов

В Жодино завершился процесс над бывшим участковым из Борисова Евгением Салощенко, которого в прошлом году уволили из милиции за должностные нарушения.

Суд признал бывшего лейтенанта милиции виновным в злоупотреблении властью и служебными полномочиями и приговорил к 3 годам лишения свободы с отсрочкой в 2 года, пишет svaboda.org .

Также бывшего милиционера оштрафовали на 300 базовых величин и запретили занимать ответственные должности в течение 5 лет. Евгений Салощенко вину признал полностью и после суда сказал, что обжаловать приговор не будет.

Салощенко служил участковым в Борисове. В его уголовном деле фигурирует около 20 административных дел в отношении жителей Борисова. В 2018−2019 годах бывший участковый подделывал материалы дел, вносил в них фиктивные сведения и на этом основании принимал незаконные решения, что повлекло причинение значительного вреда правам и законным интересам граждан и государственным интересам.