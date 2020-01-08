Цена на нефть обвалилась на новостях из США

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Нефть стала дешеветь после заявления минэнерго США об увеличении запасов сырья до 431,1 млн баррелей.

Мировые цены на нефть эталонных марок резко снизились на неожиданном росте запасов в США. Об этом свидетельствуют результаты торгов в среду, 8 января.

Так, мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на 3,05 доллара (4,47%) — до 65,22 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) обвалились еще больше — на 3,25 доллара (5,18%) до 59,45 доллара за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет 5,77 доллара в пользу Brent.


Трамп обратился к нации после ударов Ирана

Черное золото стало дешеветь после того, как минэнерго США сообщило об увеличении запасов сырья на 1,2 млн баррелей, до 431,1 млн баррелей. Аналитики рынка наоборот ожидали снижения этих запасов на 3,5 млн баррелей.

Также на динамику цен на нефть могло оказать выступление президента США Дональда Трампа по Ирану. Он с одной сороны анонсировал новые санкции против этой страны, но с другой, заявил о готовности к миру с Тегераном.
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Тэги: нефть баррель США-Иран

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