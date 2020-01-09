Зеленский опубликовал видеообращение после крушения самолета МАУ в Иране

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал крушение украинского самолета, в результате чего погибли 176 человек.

Зеленский почтил память погибших граждан Украины (их фамилии перечислены в видео), а также граждан других стран. Президент сообщил, что Украина будет активно участвовать в расследовании и установлении причин катастрофы.


В сети появилось видео авиакатастрофы под Тегераном

После совещания, которое прошло на Банковой, президент Украины отправился в аэропорт Борисполь, где почтил память погибших украинцев.

Самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины, который направлялся в Киев, разбился после вылета из Тегерана.

Власти Ирана назвали причиной аварии «пожар в двигателе». При этом допустить специалистов Boeing к исследованию черных ящиков они отказались.

9 января объявлено в Украине Днем траура.
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Тэги: день траура украина-иран Иран МАУ Персона: Владимир Зеленский

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