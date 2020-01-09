Новый корпус минского онкодиспансера обошелся бюджету в 75 млн долларов
В августе 2020 года примет пациентов новый девятиэтажный радиологический корпус, который сейчас активно строят на улице Академической.
«С его открытием мы полностью снимем проблему с проведением лучевой терапии. Сейчас очередь на нее есть, — констатирует Виктор Кондратович агентству
В новое здание переедут два хирургических отделения. Это позволит существенно улучшить условия пребывания пациентов. Здесь разместят и пять операционных залов с эндоскопическим оборудованием. Планируется приобрести три компьютерных томографа, в том числе передвижной, который врачи смогут в сложных случаях использовать в операционных, реанимациях.
В планах — закупка второго магнитно-резонансного томографа.
Сметная стоимость нового корпуса с оборудованием — около 75 млн долларов.