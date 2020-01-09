Новый корпус минского онкодиспансера обошелся бюджету в 75 млн долларов

В августе 2020 года примет пациентов новый девятиэтажный радиологический корпус, который сейчас активно строят на улице Академической.

«С его открытием мы полностью снимем проблему с проведением лучевой терапии. Сейчас очередь на нее есть, — констатирует Виктор Кондратович агентству «Минск-Новости» . — На учете в нашем диспансере состоят почти 70 тыс. пациентов. Имеющиеся два аппарата (линейные ускорители. — ред.) не справляются. В новом здании установим четыре дополнительных современных (ориентировочная стоимость одного из них — более 3 млн евро. — ред.). На лучевую терапию ежедневно приезжают около 100 минчан. Когда корпус откроется, сможем принять вдвое больше. Добавим к ним пациентов, которые находятся в стационаре, и получится примерно 400 человек в день».

В новое здание переедут два хирургических отделения. Это позволит существенно улучшить условия пребывания пациентов. Здесь разместят и пять операционных залов с эндоскопическим оборудованием. Планируется приобрести три компьютерных томографа, в том числе передвижной, который врачи смогут в сложных случаях использовать в операционных, реанимациях.

В планах — закупка второго магнитно-резонансного томографа.

Сметная стоимость нового корпуса с оборудованием — около 75 млн долларов.