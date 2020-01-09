Иран пытался нанести минимум ущерба при ракетных ударах
Иранский ракетный удар по базам в Ираке, где находились американские военнослужащие, был специально организован таким образом, чтобы нанести минимальные потери.
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Это позволило Ирану «сохранить лицо», а обеим сторонам конфликта — избежать ситуации на грани войны.
Во время ракетной атаки на американские базы в Ираке никто не погиб, сообщил Трамп, обращаясь 8 января к нации.
Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что месть за убитого генерала Сулеймани состоялась.
«Все наши действия были пропорциональны убийству Касема Сулеймани. Они завершены», — сказал дипломат. Он добавил, что Иран не будет предпринимать новых военных действий при условии отсутствия агрессии со стороны США.