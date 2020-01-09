Иран пытался нанести минимум ущерба при ракетных ударах

Иранский ракетный удар по базам в Ираке, где находились американские военнослужащие, был специально организован таким образом, чтобы нанести минимальные потери.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники среди высокопоставленных американских чиновников.

Это позволило Ирану «сохранить лицо», а обеим сторонам конфликта — избежать ситуации на грани войны.

Во время ракетной атаки на американские базы в Ираке никто не погиб, сообщил Трамп, обращаясь 8 января к нации.

Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что месть за убитого генерала Сулеймани состоялась.

«Все наши действия были пропорциональны убийству Касема Сулеймани. Они завершены», — сказал дипломат. Он добавил, что Иран не будет предпринимать новых военных действий при условии отсутствия агрессии со стороны США.