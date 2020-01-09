Чистая продажа валюты населением сократилась на полмиллиарда долларов

В 2019 году чистая продажа валюты населением Беларуси сократилась на 517 млн долларов, свидетельствуют данные Нацбанка.

Так, за январь—декабрь физлица продали наличной и безналичной иностранной валюты на 9 млрд 763,3 млн долларов, а купили — на 9 млрд 165,6 млн долларов (в эквиваленте). Таким образом, за год население на чистой основе продало банкам иностранной валюты на 597,7 млн долларов больше, чем купило.

По итогам 2018 года данный показатель был на полмиллиарда больше — 1 млрд 115 млн долларов.

Чистая продажа наличной иностранной валюты физлицами за 2019 год составила 1 млрд 418 млн долларов. За 2018 год этот показатель также был значительнее — составлял 1 млрд 738 млн долларов.

Население выступает чистым продавцом иностранной валюты с начала 2016 года, но в 2019-м продажа заметно снизилась.

Специалисты Нацбанка ранее обратили внимание, что существенное чистое предложение инвалюты, которое наблюдалось в истекшем году, создавало предпосылки для укрепления белорусского рубля. Кроме того, отмечает регулятор, чистая продажа иностранной валюты со стороны населения является одним из факторов увеличения золотовалютных резервов.