Прогноз Всемирного банка по росту ВВП Беларуси — самый низкий среди стран Европы

Всемирный банк сохраняет пессимистичный прогноз относительно роста белорусской экономики в 2020-м и последующие годы.

Прогноз по росту ВВП Беларуси — самый низкий среди стран Европы и Центральной Азии, следует из доклада «Перспективы мировой экономики», представленного международной финансовой организацией 9 января.

Так, Всемирный банк ожидает, что по итогам 2019 года белорусский ВВП вырастет на 1%, 2020-го — на 0,9%, 2021-го — на 0,5%, 2022-го — также на 0,5%.

В июньском аналогичном докладе банк предположил, что рост ВВП Беларуси в 2019 году составит 1,8%, в 2020-м — 1,3%, в 2021-м — 1,2%.

«Наш прогноз в середине года был подготовлен с учетом того, что будет компенсация 50% потерь из-за российского налогового маневра. Пока этой компенсации Беларусь не получила, и наш обновленный прогноз подготовлен с учетом того, что такую компенсацию страна не получит», — отметил ранее экономист Всемирного банка Кирилл Гайдук.

По мнению экспертов банка, дальнейшее ослабление внешнего спроса, ухудшение условий торговли при сохранении существующего уровня госдолга и ограниченных возможностей стимулирования внутреннего спроса будут сдерживать темпы экономического роста.

Официальный прогноз властей предполагал увеличение ВВП Беларуси в 2019 году на 4%, фактически за январь—ноябрь он вырос на 1,1%. Что касается планов на 2020 год, то после поручения Александра Лукашенко правительство повысило прогноз роста ВВП в новом году с 2,5 до 2,8%.