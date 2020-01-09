Сын грузинского миллиардера сделает местный футбольный клуб «одним из лучших в мире»
Сын лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили Бера собирается приобрести один из футбольных клубов Грузии.
«Пришло время, чтобы в Грузии появился клуб, который скажет свое слово на различных международных турнирах», — приводит
По словам Беры, он пока не решил, какой именно клуб приобретет, однако обязательно сделает его одним из лучших в мире.
Бера также считает, что было бы неплохо, если бы грузинские бизнесмены также заинтересовались местными спортивными клубами, чтобы повысить уровень клубного чемпионата Грузии.