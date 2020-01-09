Депутаты призвали Европарламент ускорить процесс ратификации соглашения об упрощении визового режима

Белорусский парламент готов ратифицировать соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и Евросоюзом на весенней сессии Палаты представителей «в приоритетном порядке для его скорейшего вступления в силу» и рассчитывает на аналогичный шаг со стороны Европарламента.

Об этом заявил журналистам председатель постоянной комиссии по международным делам Андрей Савиных.

Депутат отметил, что возглавляемая им комиссия «приветствует подписание 8 января 2020 года в Брюсселе соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом об упрощении выдачи виз».

Переговоры по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии между Беларусью и Евросоюзом велись с 2014 года. Оба документа были подписаны 8 января в Брюсселе.

Представительство ЕС в Беларуси сообщило: «После сегодняшнего подписания соглашения будут переданы для согласования в Европейский парламент. После этого Совет ЕС сможет официально завершить ратификацию обоих соглашений. С белорусской стороны также требуется процедура ратификации, которая должна быть одобрена Национальным собранием Беларуси. Соглашения могут вступить в силу в июне 2020 года (в первый день второго месяца после завершения процедур ратификации). Оба соглашения вступят в силу в один и тот же день».