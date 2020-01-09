Шесть станций минского метро закроют на неделю

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С 25 марта по 1 апреля не будут работать ст.м. «Фрунзенская», «Молодежная», «Пушкинская», «Спортивная», «Кунцевщина» и «Каменная Горка».

Это вынужденная мера для того, чтобы провести необходимые работы по соединению Зеленолужской и Автозаводской линий метро, сообщает агентство «Минск-Новости».

Вместо закрытых станций будут проложены дополнительные наземные маршруты транспорта.

Метрополитен завершает работы по введению в эксплуатацию четырех новых станций третьей линии метро. Открытие станций «Юбилейная площадь», «Площадь Франтишка Богушевича», «Вокзальная» и «Ковальская Слобода» запланировано ко Дню Независимости, который отмечается 3 июля.
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Тэги: минское метро Минский метрополитен Город: Минск

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