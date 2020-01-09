Суды в Минске продолжают наказывать штрафами противников интеграции с Россией

Столичные суды 9 января продолжают наказывать штрафами участников декабрьских акций за независимость Беларуси и против интеграции с Россией.

По данным правозащитного сайта spring96.org , в суде Партизанского района судья Наталья Дедкова признала председателя Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игоря Борисова виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии (ч. 1 ст. 23.34 КоАП) и постановила взыскать с него штраф в 405 рублей. Судья Анатолий Борисенок по аналогичной статье наказал штрафом в 810 рублей художника Алеся Марочкина.

В суде Ленинского района судья Юлия Шут вынесла штраф в 675 рублей Наталье Ладутько, судья Анатолий Кисляк назначил 540 рублей штрафа Борису Дубровскому. Их также судили по ч. 1 ст. 23.34 КоАП.

В суде Центрального района столицы штрафами наказаны Максим Урбанович (по двум протоколам на 1350 рублей за каждое правонарушение), до 11 января отбывающий 15-суточный арест за участие в протестной акции 7 декабря, Андрей Хренков (дважды по 1350 рублей), Елена Янушковская (дважды по 810 рублей), Николай Козлов (1350 рублей), Андрей Шарендо (1350 рублей), Алексей Сюдак (810 рублей), Юрий Татур (810 рублей), Елена Толстая (1350 рублей), Игорь Кравченко (810 рублей).

В суде Октябрьского района штрафы вынесены Виталию Тригубову (1350 и 675 рублей по двум протоколам), Николаю Козлову (1350 рублей), Валерию Бычковскому (1350 рублей), Сергею Спарышу (1350 рублей), Дмитрию Соловьеву (540 рублей). Два процесса в отношении 82-летнего поэта Яна Гриба перенесены на 15 января в связи с состоянием его здоровья.

Кроме того, в суде Пинского района и Пинска (Брестская область) за участие в несанкционированной акции 20 декабря в центре этого полесского города штрафом в 270 рублей наказан Дмитрий Тарасюк.