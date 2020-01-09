Первое в 2020 году лунное затмение состоится 10 января

Жителей Земли ожидает полутеневое лунное затмение, которое совпадет с так называемым Волчьим полнолунием.

При таком затмении яркость Луны уменьшается, но не слишком сильно, отмечают астрономы.

Полутеневое лунное затмение происходит, когда Луна проходит через внешнюю тень Земли, известную как полутень. В результате, только часть луны становится темной, в отличие от полного лунного затмения, когда вся луна темнеет.

В хорошую погоду многие наблюдатели по всему миру должны видеть затмение, в том числе в Азии, Австралии, Африке и Европе, на северо-западе Северной Америки и на востоке Южной Америки.

На некоторых территориях, в том числе в Беларуси, будет видно все затмение, в других областях Луна будет всходить или заходить.