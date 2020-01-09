Центр гибридной кардиохирургии построят в Минске
Центр появится на базе РНПЦ «Кардиология» в 2024 году.
Об этом говорится в постановлении Совмина, которое
Гибридные операции — это новая методика, которая разработана несколько лет назад в США. Это комбинация коронарного шунтирования (открытая хирургическая операция) со стентированием (рентгенэндоваскулярное вмешательство). Врачи совмещают два подхода: хирургический и внутрисосудистый. Тем самым достигается больший результат с меньшей травмой для пациента.
Первую гибридную операцию белорусские кардиохирурги провели в декабре 2018 года.