Центр гибридной кардиохирургии построят в Минске

Центр появится на базе РНПЦ «Кардиология» в 2024 году.

Об этом говорится в постановлении Совмина, которое размещено на Национальном правовом портале.

Гибридные операции — это новая методика, которая разработана несколько лет назад в США. Это комбинация коронарного шунтирования (открытая хирургическая операция) со стентированием (рентгенэндоваскулярное вмешательство). Врачи совмещают два подхода: хирургический и внутрисосудистый. Тем самым достигается больший результат с меньшей травмой для пациента.

Первую гибридную операцию белорусские кардиохирурги провели в декабре 2018 года.