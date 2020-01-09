Центр гибридной кардиохирургии построят в Минске

/ Общество
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Центр появится на базе РНПЦ «Кардиология» в 2024 году.

Об этом говорится в постановлении Совмина, которое размещено на Национальном правовом портале.

Гибридные операции — это новая методика, которая разработана несколько лет назад в США. Это комбинация коронарного шунтирования (открытая хирургическая операция) со стентированием (рентгенэндоваскулярное вмешательство). Врачи совмещают два подхода: хирургический и внутрисосудистый. Тем самым достигается больший результат с меньшей травмой для пациента.

Первую гибридную операцию белорусские кардиохирурги провели в декабре 2018 года.
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Тэги: кардиохирургия РНПЦ Кардиология Город: Минск

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