Более 60 кошек и собак будут ждать своих новых хозяев 18 января во Дворце детей и молодежи

18 января в минском Дворце детей и молодежи (Старовиленский тракт, 41) пройдет выставка-пристройство питомцев из приютов «Дорога домой». Подобное мероприятие проводится уже в 50-й раз.

Более 60 кошек и собак будут ждать своих новых хозяев и друзей с 13:00 до 18:00.

Организаторы выставки — эксперт по питанию и уходу за домашними питомцами Purina и общественное объединение «Эгида».

Забрать кошку или собаку можно будет абсолютно бесплатно — нужно лишь подтвердить серьезность своих намерений, пообщавшись с работающим на выставке экспертом (не забудьте взять с собой паспорт).

Все животные здоровы, привиты и готовы к переезду в новый дом. С каждым питомцем можно пообщаться лично, а на вопросы по кормлению и содержанию ответят организаторы, сотрудники приютов и волонтеры.

Люди, взявшие собаку или кошку из приюта, получат запас сбалансированных кормов для своих питомцев от Purina.

Для гостей будут организованы бесплатные консультации кинологов, ветеринарных врачей и других экспертов. На площадке выставки также состоится благотворительный маркет, а для посетителей, которые хотят поддержать приюты, будет работать пункт сбора помощи.

С 2016 года в Беларуси при поддержке бренда Purina новые дома нашли почти 400 кошек и собак.