Прокуратура выявила опасные нарушения на аэродроме «Каролино»
Гродненская транспортная прокуратура проверила временные аэродромы и посадочные площадки в регионе и нашла нарушения, которые создавали угрозу безопасности полетов воздушных судов, могли привести к авиационным происшествиям или инцидентам, причинить вред жизни и здоровью людей.
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Территорию аэродрома уже очистили от потенциально опасных предметов, а электрики также разработали документацию по прокладке кабельной линии взамен воздушной. Газовики будут модернизировать систему молниезащиты.