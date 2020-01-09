Прокуратура выявила опасные нарушения на аэродроме «Каролино»

Гродненская транспортная прокуратура проверила временные аэродромы и посадочные площадки в регионе и нашла нарушения, которые создавали угрозу безопасности полетов воздушных судов, могли привести к авиационным происшествиям или инцидентам, причинить вред жизни и здоровью людей.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, на временном аэродроме «Каролино», где каждый год проводится авиафестиваль, в полосе воздушных подходов были искусственные препятствия, представляющие опасность для взлета, маневрирования и захода на посадку воздушных судов. Места стоянок судов не оборудованы заземляющими устройствами, не соблюдены предусмотренные авиационными правилами нормативы установки линии электропередачи, молниеотводов и вышек оператора сотовой связи.

Территорию аэродрома уже очистили от потенциально опасных предметов, а электрики также разработали документацию по прокладке кабельной линии взамен воздушной. Газовики будут модернизировать систему молниезащиты.