Прокуратура выявила опасные нарушения на аэродроме «Каролино»

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Гродненская транспортная прокуратура проверила временные аэродромы и посадочные площадки в регионе и нашла нарушения, которые создавали угрозу безопасности полетов воздушных судов, могли привести к авиационным происшествиям или инцидентам, причинить вред жизни и здоровью людей.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, на временном аэродроме «Каролино», где каждый год проводится авиафестиваль, в полосе воздушных подходов были искусственные препятствия, представляющие опасность для взлета, маневрирования и захода на посадку воздушных судов. Места стоянок судов не оборудованы заземляющими устройствами, не соблюдены предусмотренные авиационными правилами нормативы установки линии электропередачи, молниеотводов и вышек оператора сотовой связи.

Территорию аэродрома уже очистили от потенциально опасных предметов, а электрики также разработали документацию по прокладке кабельной линии взамен воздушной. Газовики будут модернизировать систему молниезащиты.
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Тэги: Каролино аэродром Генпрокуратура Город: Гродно

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