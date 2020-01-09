Житель Костюковичей пытался сжечь знакомого после пьянки

Покушение на убийство с особой жестокостью произошло вечером 31 декабря.

По данным СК, 20-летний молодой человек находился в гостях у своего знакомого. В ходе распития спиртных напитков между парнями возник конфликт, в результате которого хозяин дома несколько раз ударил гостя, после чего последний пошел домой, где взял канистру с бензином и вернулся. Как только молодой человек открыл дверь, он поджег канистру, бросил ее в парня и скрылся. Канистра попала ему в голову и жидкость растеклась по всему телу.

Потерпевшему помог его отец, который находился в доме. Парня госпитализировали в тяжелом состоянии.

В отношении 23-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело.