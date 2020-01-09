Белорусский режиссер получила грант на создание фильма о Femen

Украинский культурный фонд в 2019 году выделил около 46 тысяч долларов на сценарную разработку и подготовку к производству фильма об история движения Femen.

Художественный фильм, автором идеи и режиссером которого стала белоруска Дарья Жук, а сценаристкой — украинка Наталья Блок, будет создан в совместной кооперации Украины и Франции, передает svaboda.org .

С украинской стороны продюсером ленты выступает директор Arthouse Traffic Film Company, соучредитель Одесского кинофестиваля и фестиваля для детей и подростков «Чилдрен Кинофест» Денис Иванов, а с французского — компания Pan-Européenne.

В этом году создатели ленты повторно обратились в Украинский культурный фонд с заявкой на поддержку производства фильма и на следующем этапе — написание сценария, разработка бюджета, проведение кастингов, поиск локаций и создание официального тизера фильма. Сейчас на рассмотрении экспертов находится еще 657 проектов аудиовизуального искусства, из которых только около 60 смогут получить финансирование фонда. Окончательное решение станет известно в конце октября.

Фильм Дарьи Жук «Кристалл» в 2018 году получил гран-при Одесского международного кинофестиваля, гран-при кинофестиваля в Алматы, российскую кинопремию «Ника», а также главный приз конкурса «Копродукция. Окно в мир» российского кинофестиваля «Окно в Европу», который проходил в Выборге.