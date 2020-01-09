Бывшего посла Беларуси в Германии оштрафовали за участие в акции в поддержку независимости

9 января суд Центрального района Минска 9 января оштрафовал бывшего посла Беларуси в Германии Петра Садовского на 30 базовых величин (810 рублей).

Петр Садовский. Фото ucpb.org

Такое решение вынес судья Иван Костян. Он рассмотрел протокол, составленный в отношении бывшего дипломата по части 1 статьи 23.34 КоАП за участие в акции протеста против интеграции Беларуси и России 8 декабря.

Кроме того, судья Юлия Густыр рассмотрела протокол, составленный по той же статье КоАП и касающийся акции 7 декабря. Она приняла решение о возвращении протокола для устранения недостатков.

На слушаниях Садовский заявил, что протоколы составлены непрофессионально и лжесвидетельствуют. Он отметил, что тексты протоколов за 7 и 8 декабря полностью совпадают, включая неточность в дате рождения, неправильно указанное образование (среднее вместо высшего, Садовский кандидат наук, доцент).

Кроме того, по словам Садовского, есть несовпадения в материалах дела — в частности перепутаны фотографии. Ему было предъявлено фото человека в зимней шапке, который выступал на митинге 8 декабря. Садовский сообщил, что 8 декабря на нем была бейсболка.

В суде, который рассмотрел протокол, составленный в связи с акцией 7 декабря, был допрошен свидетель, представитель правоохранительных органов. Он затруднился описать, во что был одет Садовский. Свидетель не смог ответить и на вопросы Садовского о том, кому он давал показания в Центральном РУВД (мужчине или женщине) и почему показания разных людей совпадают в каждом слове.