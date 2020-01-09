Грузооборот Клайпедского порта сократился из-за уменьшения потока белорусских удобрений

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Директор по маркетингу и общим делам порта Артурас Друнгилас прогнозирует, что в этом году погрузки также незначительно сократятся.


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«Результат обусловлен истечением во второй половине года договора с белорусского производителя удобрений "Беларуськалий" с Индией и Китаем. Был промежуток, когда был заключен договор с индийским импортером, и сейчас до сих пор нет договора с Китаем», — сказал BNS А. Друнгилас, передает delfi.lt.

По предварительным данным, в прошлом году Клайпедский морской порт перевалил 46,22 млн тонн грузов — на 0,8% меньше, чем в 2018 году (46,58 млн тонн), когда был поставлен рекорд погрузок.

Друнгилас сказал, что оценивает показатель прошлогодних погрузок как хороший, поскольку в 2019 году ожидалось еще более значительное сокращение.
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Тэги: Беларусь-Литва Клайпедский порт калийные удобрения Персона: Артурас Друнгилас Город: Клайпеда

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