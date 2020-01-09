Пока Северинец сидит на сутках, ему влепили еще один крупный штраф

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец оштрафован на 1350 рублей за призыв к участию в несанкционированной акции против интеграции с Россией 20 декабря.

Такое решение принял 9 января суд Центрального района Минска. Судья Иван Костян признал Северинца виновным по ч. 3 ст. 23.34 Кодекса об административных правонарушениях (повторное нарушение порядка организации и проведения массового мероприятия), сообщает БелаПАН .

В суде были допрошены два сотрудника милиции, которые подтвердили, что видели Северинца на акции. Один из них заявил, что слышал, как обвиняемый призывал прийти на акцию 20 декабря.

Северинец в процессе не участвовал, поскольку с 26 декабря отбывает 15-суточный административный арест по решению суда Советского района Минска за участие в уличной акции против интеграции с РФ, которая прошла 7 декабря.

Перед отправлением Северинца в Центр изоляции правонарушителей судья суда Фрунзенского района Минска Алла Скуратович признала его виновным по ч. 3 ст. 23.34 КоАП и постановила наказать штрафом в 1275 рублей за призыв к участию в акции 7 декабря.