Под Миорами убитый поленом гость оставался за столом, где шла пьянка

В отношении 53-летнего жителя Миорского района открыто уголовное производство. Его подозревают в убийстве.

О пропаже 50-летнего мужа в милицию сообщила сельчанка. Она отметила, что «супруг уже несколько дней не появлялся и не ночевал дома».

В ходе розыскных мероприятий правоохранители вышли на односельчанина пропавшего, который недавно приехал из РФ. Зайдя к нему в дом, милиционеры обнаружил тело пропавшего, которое находилось… в кресле за «праздничным» столом, за которым шла пьянка.

Хозяин дома признался, что нанес гостю удар поленом во время ссоры. Он не заметил, что убил собутыльника, так как на голове у того был капюшона, а поэтому продолжил гулять.