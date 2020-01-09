В Гомеле за взятки судят начальника отдела РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт»

9 января суд Центрального района Гомеля начал рассмотрение уголовного дела в отношении начальника отдела розничных продаж РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» Алексея Игнатовича. Заседание ведет судья Сергей Карманович.

38-летний руководитель отдела обвиняется в получении взяток от представителя коммерческой структуры, был задержан в августе 2019 года.

Согласно зачитанному в суде обвинению, Алексей Игнатович несколько раз получал взятки от заместителя директора коммерческой структуры за продвижение товаров фирмы, торгующей автохимией.

Суммы взяток были от 300 до 1500 рублей. Всего начальник отдела получил от замдиректора фирмы 4100 рублей. Взятки передавались в Гомеле и Минске в рекламных буклетах коммерческой структуры.

На суде Игнатович полностью признал вину и заявил, что чистосердечно раскаивается в преступлении.

«Эти легкие деньги ничего хорошего не принесли моим близким», — заметил он. По словам Игнатовича, он сожалеет о преступлении, так как в структуре «Белоруснефти» проработал 15 лет, здесь построил карьеру — от мойщика на автомойке и оператора АЗС до начальника отдела.

«Мне совестно перед организацией, в которой я работал, перед сотрудниками», — подчеркнул он.