Девушке вернули забытую в поезде скрипку стоимостью 10 тыс. евро

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Дорогого музыкального инструмента едва не лишилась девушка, ехавшая поездом региональных линий Кобленца в Нойвид-Энгерс.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Музыкантша, играющая в Федеральном молодежном оркестре, забыла скрипку, стоимость которой 10 тыс. евро, в транспорте.

Заметив пропажу, она обратилась к администрации железной дороги, но ей помочь не смогли.

В результате работы, проделанной полицией, скрипка была обнаружена в Бад-Хеннингене. Как она туда попала, пока не сообщается, пишет rusverlag.de.
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Тэги: Германия скрипка

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