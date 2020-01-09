Девушке вернули забытую в поезде скрипку стоимостью 10 тыс. евро
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Дорогого музыкального инструмента едва не лишилась девушка, ехавшая поездом региональных линий Кобленца в Нойвид-Энгерс.
Музыкантша, играющая в Федеральном молодежном оркестре, забыла скрипку, стоимость которой 10 тыс. евро, в транспорте.
Заметив пропажу, она обратилась к администрации железной дороги, но ей помочь не смогли.
В результате работы, проделанной полицией, скрипка была обнаружена в Бад-Хеннингене. Как она туда попала, пока не сообщается, пишет