Девушке вернули забытую в поезде скрипку стоимостью 10 тыс. евро

Дорогого музыкального инструмента едва не лишилась девушка, ехавшая поездом региональных линий Кобленца в Нойвид-Энгерс.

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Музыкантша, играющая в Федеральном молодежном оркестре, забыла скрипку, стоимость которой 10 тыс. евро, в транспорте.

Заметив пропажу, она обратилась к администрации железной дороги, но ей помочь не смогли.