Задержан лжемилиционер, вымогавший деньги у молодого минчанина

Двадцатилетний минчанин, представлявшийся сотрудником милиции, задержан за вымогательство. Ранее молодой человек уже был судим за подобное преступление.

В одной из соцсетей молодой человек познакомился с 22-летним парнем. В ходе романтической переписки парень выслал новому знакомому свои фотографии в обнаженном виде. А в ответ получил требование заплатить 300 рублей за нераспространение этих снимков.

Молодой человек заплатил, но вскоре шантажист вновь вышел на связь и потребовал новую сумму. Тогда жертва шантажа решила обратиться в милицию.