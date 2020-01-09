Задержан лжемилиционер, вымогавший деньги у молодого минчанина
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Двадцатилетний минчанин, представлявшийся сотрудником милиции, задержан за вымогательство. Ранее молодой человек уже был судим за подобное преступление.
В одной из соцсетей молодой человек познакомился с 22-летним парнем. В ходе романтической переписки парень выслал новому знакомому свои фотографии в обнаженном виде. А в ответ получил требование заплатить 300 рублей за нераспространение этих снимков.
Молодой человек заплатил, но вскоре шантажист вновь вышел на связь и потребовал новую сумму. Тогда жертва шантажа решила обратиться в милицию.
Сотрудники уголовного розыска нашли вымогателя. Им оказался 20-летний неработающий минчанин, ранее судимый за вымогательство. Часть полученных средств он уже успел потратить,