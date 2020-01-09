Лукашенко изменил порядок допуска авто к участию в дорожном движении

В конце минувшего года Александр Лукашенко своим указом (№ 492 от 30 декабря) со второго января внес изменения в порядок выдачи и использования разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Как сообщили в «Белтехосмотре», из перечня документов, которые ранее автовладелец представлял для получения разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, исключены:

разрешение органа связи на право использования радиочастотного спектра (при наличии на авто радиоэлектронных средств);

медсправка о состоянии здоровья;

специальный сокращенный срок действия разрешения на допуск в полгода (для авто, перевозящих опасные грузы; срок действия разрешения определяется в общем порядке — один или два года).

Также документом установлено, что разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении «введено в перечень документов, которые водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам ГАИ, а вот сертификат о прохождении техосмотра из перечня исключен.