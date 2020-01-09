Генпрокуратура выявила коррупцию в «Белтехосмотре»

Генеральная прокуратура провела выборочную проверку деятельности предприятия «Белтехосмотр», в ходе которой выявила нарушения законодательства.

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В релизе отмечается, что в 2018-2019 годах к уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений привлечено четыре должностных лица предприятия по 73 фактам получения взяток за незаконное проставление в сертификаты транспортных средств сведений о прохождении государственного технического осмотра, а также их допуск к участию в дорожном движении без уплаты соответствующих платежей, сообщила пресс-служба надзорного органа.

«Работники предприятия отдельным автовладельцам оказывали неправомерное предпочтение, что создавало условия для коррупции. К примеру, выявлены факты, когда при проведении гостехосмотра не проводилась сверка маркировок кузова, шасси, рамы», — отметили в ГП.

Наряду с этим УП «Белтехосмотр» не осуществляло надлежащий контроль за выполнением диагностическими станциями, входящими в структуру предприятия, требований законодательства об охране труда и пожарной безопасности.

Как показала проверка, жалобы на деятельность предприятия в основном касались качества оказания услуг при проведении гостехосмотра транспортных средств и выполнении контрольно-диагностических работ.

По результатам представления, внесенного Генпрокуратурой директору «Белтехосмотра», ряд должностных лиц привлечен к дисциплинарной ответственности, внесены изменения в локальные нормативные акты по вопросам рассмотрения обращений, установлен контроль за соблюдением антикоррупционных ограничений.