Лукашенко: мы идем не просто по лезвию, не дай бог неверный шаг — потеряем всё

Выступая на торжественной церемонии вручения премии «За духовное возрождение» и специальных премий деятелям культуры и искусства, Александр Лукашенко заверил, что никогда не сдаст Беларусь.

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Он признал, что в настоящее время наша страна оказалась в «очень остром периоде существования нашего государства».

По его словам, «мы идем не просто по тонкому льду или по лезвию. Мы идем и шатаемся слева-направо, и не дай бог неверный шаг — потеряем всё», — подчеркнул Лукашенко.

В этой связи, считает глава государства, надо «прекратить «шатания» по мирным улицам. Надо прекратить всякие разговоры о суверенитете и независимости. Надо прекратить разговоры о том, что кто-то хочет здрадзiць и сдать Беларусь».

Лукашенко также подчеркнул, что может в стране и есть те, кто хочет предать независимость Беларуси, но «это не первый президент, который эту страну строил!»