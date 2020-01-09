Родные коррупционеров хотят поговорить с главой Администрации президента

Представители гражданской инициативы «Справедливый приговор», которая объединяет родственников осужденных за коррупционные преступления, просят главу Администрации президента Игоря Сергеенко о личном приеме в надежде добиться пересмотра приговоров для своих близких.

Авторы обращения, текст которого поступил в редакцию БелаПАН, напоминают о выступлении главы государства 20 августа минувшего года на совещании, посвященном выявлению и расследованию преступлений. Александр Лукашенко тогда подверг критике работу правоохранительных органов, а также призвал их быть справедливыми и обеспечивать презумпцию невиновности.

Родные осужденных пишут, что после выступления президента у них «появилась надежда на торжество справедливости». «Это касается не только приговоров в отношении наших родных, но и ситуации в целом по Республике Беларусь», — подчеркивают они.

«В уголовных делах, о которых мы знаем не понаслышке, имеется ряд нарушений, о которых говорил глава государства: помещение в материалы дел подложных документов, оговор, оказание давления, неправильная квалификация содеянного, отсутствие доказательной базы, нарушения требований Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь. Таким образом, в местах лишения свободы на долгие годы оказались люди, не имеющие той степени вины и того состава преступления, по которому их осудили», — говорится в обращении.

Его авторы утверждают: на сегодня ситуация не только не улучшилась, но и «наоборот, продолжает усугубляться» — даже при явных нарушениях, выявленных в судах, и наличии свидетельских показаний в пользу обвиняемых прокуратура продолжает поддерживать обвинение, а суд с этим соглашается.

«Если подозреваемому была избрана мера пресечения содержание под стражей, то в обязательном порядке будет обвинительный приговор и отбывание наказания в условиях лишения свободы. Так как статистические данные посчитаны и на всех уровнях власти уже доложено о реализации и выполнении поставленных задач и показателей, а реальное положение дел главе государства не докладывается», — считают авторы письма.

Отдельно они обращают внимание на так называемые явки с повинной, показания, «добытые у подозреваемых под давлением либо под обещание отпустить, которые впоследствии не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и полностью опровергаются в суде».

«Добиться справедливости невозможно — никто не хочет брать на себя ответственность и не находит смелости разобраться в сложившейся правовой ситуации, — пишут представители инициативы. — Создается замкнутый круг, «вырезается» целый пласт образованных людей, грамотных специалистов, которые не опасны для общества, а в силу своих знаний и опыта могут принести пользу государству: работать, платить налоги, а не содержаться в местах лишения свободы за счет бюджетных средств».

В отношении дел по коррупционным преступлениям сегодня складывается ситуация, аналогичная делам по «наркотический» статье 328 УК, отмечается в письме. Его авторы также указывают на статистику оправдательных судебных решений — «цифра ничтожно мала и составляет менее 1,5% от всех приговоров».

Родственники осужденных предлагают создать на основе существующей комиссии по помилованию отдельное направление по рассмотрению дел, «в обстоятельствах и приговорах которых присутствуют все изложенные в данном обращении доводы».

В эту комиссию они предлагают включить судей Верховного и Конституционного судов, прокуроров, депутатов парламента, «которые на сегодняшний день не являются действующими на протяжении 10 и более лет и имеют огромный пласт знаний и опыта, а также представителей правозащитных организаций, практикующих адвокатов и тех, которые на сегодняшний день не состоят в коллегии».

Авторы обращения также просят «восстановить конституционные права граждан, осужденных несправедливыми приговорами». «С целью гуманизации наказания» они предлагают засчитывать время содержания под стражей как «1 день СИЗО = 2,5 дня отбывания наказания в исправительной колонии в условиях общего и усиленного режимов, так как режим содержания в СИЗО суров и неравнозначен условиям даже тюремного заключения».

К обращению прилагается 2.357 подписей, собранных в поддержку инициативы «Справедливый приговор» и несправедливо осужденных.

«От вашего решения при рассмотрении нашего обращения зависит судьба не только каждого осужденного человека, но и судьбы членов их семей. Именно поэтому, являясь добросовестными гражданами своей страны, мы просим вас услышать нас в борьбе за законность и справедливость и принять решение, соответствующее нормам морали, права и общечеловеческим ценностям», — подчеркивается в обращении.