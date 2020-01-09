Марте Олсбю-Ройселанн из Норвегии выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Ирина Кривко заняла 13-е место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. Это лучший результат среди четырех белорусских участниц гонки.

Победительницей стала Марте Олсбю-Ройселанн из Норвегии. В сложнейших погодных условиях — густой туман и порывистый ветер на стрельбище, она чисто прошла оба огневых рубежа. Такой точностью могут похвалиться лишь еще две биатлонистки из 102, вышедших на старт.

Второе место заняла Дениз Херрман из Германии, с одним промахом проигравшая Олсбю-Ройселанн 33,1 секунды. Третьей стала француженка Жюли Симон (1+0; +47,4).

Ирина Кривко допустила один промах на второй стрельбе, но проиграла лидеру 1 мин. 44,6 секунды.

В очковую зону также попала Елена Кручинкина, финишировавшая с 35-м результатом (0+3; +2:34,9). Анна Сола заняла 54-е место (1+2; +3:15,2), а Динара Алимбекова — 86-е (4+1; +4:48,9). На первом круге Алимбекова допустила падение, что сказалось на результат стрельбы лежа.

10 января в Оберхове состоится мужской спринт. В программе этапа также эстафеты (11 января) и гонки с общего старта (12 января).